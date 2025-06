Lo spaventoso incidente tra camion che ha mandato nel caos l' autostrada A4

uno scontro violento che ha provocato lunghe code e disagi insormontabili. La scena, difficile da dimenticare, ha richiesto l'intervento immediato delle autorità e dei soccorsi, lasciando molti automobilisti nel caos e nell’incertezza. Un evento che ha ricordato quanto la prudenza sulla strada sia fondamentale, soprattutto in situazioni di emergenza. La viabilità tornerà alla normalità, ma l’incidente resta un ammonimento su quanto possa essere imprevedibile il nostro viaggio quotidiano.

È stata una mattinata da incubo per gli automobilisti in viaggio sull'autostrada A4, dove mercoledì, poco dopo le 7, un tamponamento tra tre camion ha bloccato il traffico in direzione Milano. Il tratto interessato, compreso tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda, è stato teatro di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

