Lo show di Trump in conferenza stampa | ne ha per tutti e attacca ancora i giornalisti

Nel vivace scenario internazionale, Donald Trump si conferma protagonista assoluto con il suo show in conferenza stampa, al termine del vertice NATO di L'Aja. Tra attacchi ai media e minacce politiche, l'ex presidente non risparmia nessuno, alimentando dibattiti e tensioni globali. La sua intricata postura tra diplomazia e polemica continua a catturare l'attenzione mondiale, lasciando il pubblico incerto su quali saranno le prossime mosse. Un palco che sembra più una scena di un dramma politico senza fine.

Roma, 25 giugno 2025 – Show del presidente americano Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato de L'Aja. Ne ha per tutti e litiga, ancora, con i giornalisti. Attacco a Cnn e Nyt per aver pubblicato il rapporto confidenziale dell'intelligence che getta dubbi sulla riuscita dell'attacco al sito nucleare iraniano  a Fordow. Minaccia la Spagna per il no ad alzare le spese per la Nato annunciando il doppio di quanto previsto dall’accordo sui dazi. E sul numero uno della Fed: "E’ davvero terribile" Capitolo Iran. Trump si è detto certo che il conflitto tra Israele e Iran sia concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo show di Trump in conferenza stampa: ne ha per tutti e attacca (ancora) i giornalisti

