Lo sfogo di Fanna, dopo le vessazioni del vicino, ha sconvolto le vite di me e delle mie sorelle. La condanna di Tiziano Chiarandini, ex poliziotto coinvolto in un caso di persecuzione contro una famiglia friulana, evidenzia un preoccupante divario di giustizia. La sensazione di ingiustizia e impotenza si fa strada tra le pieghe di questa vicenda, sollevando un dibattito urgente sulla vera uguaglianza davanti alla legge.

Lo sfogo di Fanna dopo le vessazioni del vicino: Ha rovinato la vita a me e alle mie sorelle

Pierino Fanna e le sorelle perseguitate da un vicino: “Noi stravolti, ma continuiamo a lottare” - La famiglia dell’ex calciatore vessata per anni da un poliziotto in pensione, che ha persino avvelenato il giardino della loro villa ... Segnala repubblica.it