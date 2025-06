Lo sfogo di Chiara Tramontano contro i giudici | Legge? È disgusto | Impagnatiello l’ha avvelenata per sei mesi ma per loro non c’è premeditazione

Lo sfogo di Chiara Tramontano scuote l’opinione pubblica: tra indignazione e amarezza, la sorella di Giulia denuncia un sistema che sembra più orientato alla minimizzazione che alla giustizia. La sentenza, che ha confermato l’ergastolo ma ha escluso la premeditazione, solleva domande profonde sulla percezione del femminicidio e sulla tutela delle vittime. È con queste parole che si apre una discussione cruciale sulla nostra società e sulla legge italiana.

« Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si chiama disgusto». È con queste parole che Chiara Tramontano, sorella di Giulia, commenta sui social la sentenza del processo d’appello a carico di Alessandro Impagnatiello. I giudici di secondo grado hanno confermato la pena dell’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, escludendo però una delle tre aggravanti riconosciute in primo grado, ossia la premeditazione, suscitando la sorpresa di molti. Lo sfogo social di Chiara Tramontano. « L’ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet: “Quanto veleno serve per uccidere una donna”. Poi l’ha uccisa. 🔗 Leggi su Open.online

