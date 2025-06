Lo ’scienziato’ del legno Addio Vittorio Montanari salvò preziosi documenti

È con grande tristezza che apprendiamo la scomparsa di Vittorio Montanari, l’ultimo dei veri esperti del legno e custode di storie secolari. La sua passione e dedizione hanno preservato preziosi documenti e capolavori artigianali, testimonianze di un patrimonio culturale inestimabile. La sua eredità vive nelle mani di chi ama il bello e la storia, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore di Ravenna.

È morto, all’ospedale di Ravenna, all’età di 84 anni, Vittorio Montanari, storico falegname del Comune, ultimo conoscitore dei segreti della struttura lignea della ‘Montecatini’ e diventato famoso, alcuni anni fa, per aver salvato dal macero e recuperato dalle cantine dei palazzi signorili preziosi libri e documenti di notevole importanza storica, in particolare molti riferibili al senatore e più volte ministro ravennate Luigi Rava. Montanari era cresciuto alla scuola della falegnameria Sanzani e in questo contesto, muovendosi con il triciclo e la cassa degli attrezzi, provvide ad arredare le case costruite nei primi anni Cinquanta dall’Ente Delta Padano nelle terre della grande bonifica, comprese quelle della ‘bassa’ ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo ’scienziato’ del legno. Addio Vittorio Montanari, salvò preziosi documenti

In questa notizia si parla di: montanari - vittorio - preziosi - documenti

Sofisticato e originale. Il vestito midi di stagione vanta una silhouette inaspettata e preziosi dettagli gioiello. Per brillare da mattina a sera senza troppi sforzi - La stagione calda è il momento ideale per liberare la creatività e abbracciare colori vivaci. Con l'arrivo della Primavera-Estate 2025, il vestito arancione si afferma come protagonista indiscusso, portando freschezza e giocosità nei nostri guardaroba.

Lo ’scienziato’ del legno. Addio Vittorio Montanari, salvò preziosi documenti - Storico falegname del Comune, ultimo conoscitore dei segreti della struttura lignea della ‘Montecatini’. Come scrive msn.com

Gli eredi di Bartolo Montanari donano alla diocesi di Ravenna lettere e documenti inediti su don Minzoni: “Per tramandare la sua memoria” foto - Dopo essere stati conservati con cura, per 50 anni, dalla famiglia di Bartolo Montanari ora importanti documenti inediti inerenti Don Giovanni Minzoni, sono stati donati alla diocesi di Ravenna e ... Segnala ravennanotizie.it