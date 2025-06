ll Mengo al Prato anche in futuro i promotori confermano la linea Nuovi artisti a sorpresa e gli incontri-racconto di Cult

Il conto alla rovescia per il Mengo Music Fest è ufficialmente iniziato: dal 8 al 13 luglio, il Prato di Arezzo si trasformerà nel cuore pulsante della musica live, con artisti a sorpresa, incontri culturali e performance indimenticabili. L'evento, ormai un punto di riferimento, conferma la sua linea: innovazione, talento emergente e atmosfere uniche. Prepariamoci a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della musica, perché anche quest’anno il Mengo promette emozioni che resteranno nel cuore.

Arezzo, 25 giugno 2025 – Meno di due settimane al Mengo Music Fest. Il Prato resta la location dell'evento che apre i battenti l'8 luglio (fino al 13). Apre la prima serata «Sfioriamoci» in ricordo di Paolo Benvengnù, si prosegue il 9 luglio con Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 l'attesissimo Lucio Corsi insieme al djset di Samuel, venerdì (11 luglio) Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov'è Liana, oltre a Boss Dom, sabato 12 luglio Afterhours con i 20 anni di «Ballate per piccole iene», Ralf e Fast Animals and Slow Bambini. Domenica gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale.

