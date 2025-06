Liz Hurley l’amore con Billy Ray Cyrus la fa ancora più bella

L’amore si sa, ha il potere di farci risplendere a qualsiasi età. E Liz Hurley, con il suo sorriso smagliante, ne è la prova vivente. La top model e attrice britannica, 60 anni, dimostra che il vero fascino nasce dalla felicità interiore, alimentata dal sentimento che la unisce a Billy Ray Cyrus. Una coppia che incarna bellezza, stile e passione, e che ci ricorda come l’amore possa rendere ancora più belli.

Il segreto di bellezza di Liz (Elizabeth) Hurley? Non ci sono dubbi: è l'amore. Basta dare un'occhiata alle ultime foto della top model, 60 anni, con il nuovo fidanzato, Billy Ray Cyrus, 63 anni e papà di Miley Cyrus. La coppia, la più originale e bella di inizio estate, è stata fotografata a Covent Garden dove si trovava per assistere alla prima londinese del visual album di Miley, Something Beautiful. Accanto a Billy Ray, Liz è apparsa radiosa e sorridente. Visibilmente felice: la prova vivente di tutti gli effetti benefici dell'amore. All'evento ha partecipato anche Damian, il figlio di Liz Hurley.