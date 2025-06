Livorno vietato lanciare coriandoli o stelle filanti per festeggiare la fine degli esami scolastici | l' ordinanza del sindaco

Ma ora, a Livorno, l’amore per le celebrazioni si scontra con nuove regole: è vietato lanciare coriandoli o stelle filanti per festeggiare la fine degli esami scolastici, secondo l’ordinanza del sindaco. Un cambiamento che invita a trovare soluzioni alternative e creative per condividere gioia e traguardi. Perché, anche senza coriandoli, il vero spirito di festa rimane vivo e vibrante tra studenti e famiglie, pronti a celebrare con originalità e rispetto.

Il superamento degli esami di terza media o delle superiori è sempre stato sinonimo di festa per tutti gli studenti consapevoli di aver raggiunto un importante traguardo. Ci sono vari modi per festeggiare tutto questo: c'è chi organizza il classico "viaggio della maturità" oppure chi, vista anche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

