Livigno vieta lo skiroll sulle strade pubbliche | a rischio la sicurezza

Livigno, paradiso per gli amanti degli sport invernali, prende una decisione importante per tutelare la sicurezza di tutti: vietato praticare lo skiroll sulle strade pubbliche. Dopo diverse segnalazioni, l'amministrazione interviene con fermezza, firmando un avviso ufficiale. Questo provvedimento mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro per residenti e visitatori. La sicurezza viene prima di tutto: ecco perché il divieto è stato adottato con urgenza e determinazione.

A Livigno scatta il divieto totale di praticare skiroll lungo le strade pubbliche del territorio comunale. Dopo numerose segnalazioni, l'amministrazione ha deciso di intervenire con un avviso ufficiale firmato dal comandante della polizia locale, Christian Bergamo. Il divieto riguarda in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Livigno vieta lo skiroll sulle strade pubbliche: a rischio la sicurezza

In questa notizia si parla di: livigno - skiroll - strade - pubbliche

Fondi tagliati a strade e infrastrutture, persi tre miliardi in Sicilia per le opere pubbliche - La Sicilia sta vivendo una grave crisi per il taglio di tre miliardi di euro destinati a strade e infrastrutture, un dramma denunciato da sindaci e imprenditori.

Livigno vieta lo skiroll sulle strade pubbliche: a rischio la sicurezza; Vietato lo skiroll sulle strade pubbliche di Livigno.

Livigno investe sulle opere pubbliche - Il Giorno - Andando nel dettaglio, la spesa maggiore è quella di 300mila euro per l’asfaltatura delle strade, ... Come scrive ilgiorno.it

LIVIGNO. ABOVE | THE BIKE EXPERIENCE CHIUDE LA SUA PRIMA EDIZIONE CON UN SUCCESSO. GALLERY - Dal 20 al 22 giugno, numerosi visitatori hanno animato la località valtellinese, godendo dell’Alpine Energy che la contraddistingue e prendendo parte a una proposta ampia e ben strutturata: test ride, ... Riporta tuttobiciweb.it