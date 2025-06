LIVE Sonego-Humbert ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | tra poco in campo i tennisti!

Tra circa mezz’ora i nostri campioni Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci scenderanno in campo ad Eastbourne 2025, pronti a regalare emozioni e grandi emozioni ai tifosi italiani. La tensione si fa palpabile: chi conquisterà la vittoria? Rimanete con noi per vivere in diretta ogni scambio e ogni momento clou di questa nuova avventura sul verde dell’ATP Eastbourne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Oltre Sonego, quest’oggi ad Eastbourne scenderà in campo anche un altro tennista azzurro: parliamo di Mattia Bellucci che se la vedrà contro Harris. La sfida tra i due sarà la seconda del Court 5. 11.38 Gli scontri diretti tra l’azzurro e il transalpino vedono avanti Humbert 4-3, con una rivalità che è iniziata nell’ormai lontano 2021. 11.36 Manca pochissimo!! Tra circa mezz’ora Lorenzo Sonego e Ugo Humbert scenderanno in campo per disputare il loro ottavo incontro! Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo, insieme a quello di Mallorca, che i tennisti di tutto il mondo possono utilizzare per prepararsi al grande appuntamento del prato di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: tra poco in campo i tennisti!

In questa notizia si parla di: sonego - humbert - eastbourne - diretta

LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: test interessante contro il francese - Benvenuti alla nostra diretta live dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert, uno scontro atteso agli ottavi di Eastbourne 2025.

Sonego avanza ad Eastbourne! L'azzurro batte Marozsán concedendo solo 6 game all'ungherese (6-2 6-4): 29 punti su 34 vinti con la prima e solo 2 palle break concesse (e annullate). Nel prossimo turno sfiderà Humbert. Vai su X

Si accende Bad Homburg, continuano gli esordi a Eastbourne Jasmine Paolini apre la giornata: in campo dalle 11.30, in live in chiaro su SuperTennis Vai su Facebook

Atp Eastbourne, il programma di oggi: partite e orari; Sonego sfida Humbert a Eastbourne: in palio l’accesso ai quarti; LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: test interessante contro il francese.

Italiani in campo mercoledì 25 giugno: Sonego e Bellucci a caccia dei quarti di Eastbourne. A che ora e dove vederli - Italiani | Lorenzo sfida Humbert, Bellucci invece ha una buona occasione con il lucky loser inglese Harris. Si legge su ubitennis.com

Atp Eastbourne, il programma di oggi: partite e orari - AEastbourne scende in campo Lorenzo Sonego: l'azzurro, dopo la vittoria al debutto contro Marozsan, affronterà al secondo turno il francese e numero 20 del ranking Atp Ugo Humbert. Segnala sport.sky.it