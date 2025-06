LIVE Sonego-Humbert ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio del riscaldamento!

È quasi ora di assistere a uno dei match più attesi dell’ATP Eastbourne 2025: Sonego e Humbert pronti a scendere in campo. Nonostante si tratti di un torneo ATP 250, l’importanza di questa sfida va oltre, poiché rappresenta un banco di prova fondamentale sulla superficie erbosa in vista di Wimbledon. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivi con noi l’emozione di questo incontro che promette grandi spettacoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Questo torneo, anche se solo di livello ATP 250, non è assolutamente sottovalutabile vista l’importanza che ha per molti tennisti di trovare il giusto ritmo sull’erba, in vista del grande appuntamento di Wimbledon. 11.58 Manca davvero pochissimo all’ingresso in campo dei due tennisti, che inizieranno il loro riscaldamento prima di darsi battaglia! 11.56 Per il transalpino, pur essendo quarta testa di serie dell’ATP 250 di Eastbourne, non è stato un sorteggio semplice visto che Sonego, se in giornata, può essere un avversario scomodo davvero per chiunque, o quasi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio del riscaldamento!

