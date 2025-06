LIVE Sonego-Humbert ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | inizia il match!

L’attesa è finita: il match tra Sonego e Humbert all’ATP Eastbourne 2025 sta per cominciare! Entrambi i giocatori sono pronti a scendere in campo, con il sole che illumina questa sfida di alta intensità sulla suggestiva erba inglese. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, dove ogni punto può fare la differenza in vista dei grandi tornei estivi. Rimanete aggiornati per non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Subito doppio fallo per Humbert! 12.09 Inizia il match! 12.06 Il primo a servire sarà Ugo Humbert! 12.03 Ci siamo! Sonego e Humbert sono in campo per iniziare il riscaldamento, prima però tocca al sorteggio! 12.00 Questo torneo, anche se solo di livello ATP 250, non è assolutamente sottovalutabile vista l’importanza che ha per molti tennisti di trovare il giusto ritmo sull’erba, in vista del grande appuntamento di Wimbledon. 11.58 Manca davvero pochissimo all’ingresso in campo dei due tennisti, che inizieranno il loro riscaldamento prima di darsi battaglia! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: inizia il match!

