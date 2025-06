LIVE Sonego-Humbert 5-7 4-6 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | l’azzurro lotta ma non basta vince il francese!

Nel battagliero incontro tra Sonego e Humbert all’ATP Eastbourne 2025, il francese si aggiudica la vittoria al quinto set dopo una dura battaglia di oltre quattro ore. Nonostante l’azzurro abbia lottato con cuore e determinazione, alcuni errori fatali e una solidità impressionante di Humbert hanno fatto la differenza. La sfida si conclude con un risultato che lascia aperta la strada a nuovi episodi emozionanti nel torneo. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca qui.

4-6 Un errore grave di Sonego chiude il match: un solidissimo Humbert, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, riesce a portare a casa l'ottavo scontro con l'azzurro e accede ai quarti di finale dell'ATP 250 di Eastbourne. Altra seconda, può essere decisiva. 30-40 Che errore di Humbert che spara a rete il dritto che poteva valere la fine della partita! Seconda palla, attenzione. 15-40 Il primo match point se ne va con un ace! 0-40 Arrivano tre match point per il francese: Sonego non è più aggressivo, serve un miracolo. 0-30 Altro errore di Sonego che questa volta manda largo il rovescio in diagonale.