LIVE Sonego-Humbert 5-7 3-4 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | si gioca on serve anche nel secondo set!

Il match tra Sonego e Humbert a Eastbourne 2025 si anima con scambi emozionanti e sorprese continue. La tensione aumenta mentre entrambi i giocatori si sfidano senza esclusione di colpi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Con il secondo set ancora aperto, ogni punto può fare la differenza. Clicca qui per restare aggiornato in tempo reale: chi prenderà il sopravvento?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per il francese. 15-0 Humbert porta a casa lo scambio dopo l’errore di Sonego col dritto. 4-4 Rischia di vedere il baratro Sonego ma si rialza grazie alla costanza di prime palle che sta mettendo in campo!! A-40 Sonego gioca un grande punto dopo la prima palla e porta a casa il 15!! 40-40 Sonego non regge ai ritmi di Humbert e il back esce di molto. 40-30 Grandissima prima esterna di Sonego che mette a segno il terzo punto consecutivo!! 30-30 Errore di Humbert!! Il rovescio in diagonale del francese sbatte sul nastro!! 15-30 CHE FORTUNA PER SONEGO!!! La palla corta dell’azzurro sbatte sul nastro ma passa!! 0-30 Doppio fallo di Sonego, l’azzurro inizia a mostrare segni di nervosismo. 🔗 Leggi su Oasport.it