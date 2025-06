LIVE Sonego-Humbert 5-7 2-3 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | il francese è in difficoltà ma l’azzurro spreca tutto!

Segui in diretta l'emozionante partita tra Sonego e Humbert all'ATP Eastbourne 2025, un confronto che promette adrenalina e colpi da cardiopalma. L'azzurro lotta con determinazione contro un francese in difficoltà , ma il punteggio rimane serrato. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi alla fine conquisterà il campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Il game è di Humbert: quante occasioni per Sonego. Seconda palla, la prima di Humbert non entra più. A-40 Humbert risolve una situazione complicata con la palla che gli arriva addosso dopo la deviazione del nastro. Ennesima seconda, adesso Sonego deve fare punto! 40-40 Altro errore di dritto di Humbert con il colpo preferito del francese che si ferma in rete! La prima di Humbert non c’è più. A-40 Il tentativo di Sonego in lungolinea esce di molto: l’azzurro ha fatto bene a rischiare ma l’errore resta grave. Seconda palla, dai! 40-40 Errore di dritto per Humbert! Si torna ai vantaggi su un game del francese! 40-30 Humbert trova una riga incredibile con il dritto: l’azzurro è anche sfortunato! Altra seconda, questa volta deve essere punto di Sonego! 30-30 La seconda di Humbert è esterna e girava tanto, Sonego non riesce a far partire lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it