LIVE Sonego-Humbert 5-7 1-2 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | l’italiano prova a darsi una scossa in questo secondo set!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sonego e Humbert ad Eastbourne 2025, un match che promette spettacolo e colpi di scena. L'italiano si dà da fare per reagire nel secondo set, cercando di ribaltare il punteggio e impressionare il pubblico. Resta aggiornato cliccando qui e vivi ogni momento di questa battaglia sportiva, dove ogni punto conta e la tensione è alle stelle. Non perdere neanche un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla, attenzione. 15-30 Bravissimo Sonego che spinge in risposta e chiude il punto con una volĂ©e vincente! Seconda palla. 15-15 Torna a sbagliare Humbert con un rovescio che esce fuori di molto in uscita dal servizio! Seconda palla per il francese. 15-0 Humbert non si lascia sorprendere dall’italiano e chiude il primo punto del game con uno smash. 2-2 Ottimo inizio di Sonego che chiude il game con un’altra prima vincente! 40-0 Questa volta la prima dell’azzurro è esterna! Sonego trova il vincente di dritto dopo la risposta francese! 30-0 Ottima prima di Sonego, la risposta di Humbert non supera la rete! 15-0 Grande palla corta in uscita dal servizio per Sonego! 1-2 Humbert passa Sonego con il rovescio lungolinea dopo averlo chiamato a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 5-7 1-2, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: l’italiano prova a darsi una scossa in questo secondo set!

LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: test interessante contro il francese - Benvenuti alla nostra diretta live dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert, uno scontro atteso agli ottavi di Eastbourne 2025.

