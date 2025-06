LIVE Sonego-Humbert 5-7 0-1 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | l’azzurro non regge i ritmi del francese!

Lo spettacolo è acceso all’ATP di Eastbourne 2025, dove Sonego sfida Humbert in un match deciso a regalare emozioni. L’azzurro mette subito pressione con una prima vincente, ma il francese risponde con grande solidità. La battaglia continua, tra colpi spettacolari e punti d’oro. Riuscirà Sonego a invertire il trend e conquistare il secondo set? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sonego inizia con una prima vincente! L’azzurro ha bisogno del servizio per dare una scossa al match! 0-1 Altra grandissima seconda di Humbert che porta a casa un game facile. Seconda palla. 40-0 Terzo ace per Humbert. 30-0 Prima vincente per il francese. 15-0 Sonego prova una palla corta che però esce alta: Humbert chiude con il rovescio in diagonale. Humbert inizia con una seconda il secondo set. 13.06 Dalla seconda metà del primo set, durato 55 minuti, Humbert ha accelerato iniziando a colpire la palla a ritmi non sostenibili da Sonego, anche se è l’azzurro che sta servendo meglio: il francese, però, difende meglio la seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it