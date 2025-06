LIVE Sonego-Humbert 5-6 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per il tie-break!

Segui in tempo reale l’intensa sfida tra Sonego e Humbert al torneo ATP di Eastbourne 2025, dove ogni punto è una battaglia. L’azzurro serve con determinazione per il tie break, mentre i colpi di entrambe le stelle si susseguono senza sosta. Resta aggiornato cliccando qui e vivi l’emozione della partita come fosse in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Grande prima vincente per Sonego! 5-6 Ed è un’altra grande seconda vincente per il francese. Quarta seconda del game. 40-15 Servizio vincente per Humbert. Altra seconda per il francese. 30-15 Risponde troppo corto Sonego, Humbert ha tutto il tempo per tirare il dritto. Seconda palla. 15-15 Torna a sbagliare il francese che manda a rete un dritto facile! 15-0 Che passante di Humbert: Sonego trova bene la rete ma il francese si allunga e lo passa con un colpo incredibile. Seconda palla ad inizio game per Humbert. 5-5 Prima al corpo e dritto per Sonego che pareggia Humbert! 40-15 Trova ancora una volta una prima vincente Sonego!! 30-15 Ace di Sonego!! 15-15 Riga incredibile di Humbert in risposta: Sonego costretto a tentare un punto impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it