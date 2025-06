LIVE Sonego-Humbert 3-4 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | zero palle break il servizio è padrone del set!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sonego e Humbert all'ATP di Eastbourne 2025. Il match è combattuto, con il servizio che domina e zero break point finora, dimostrando un equilibrio totale tra i due tennisti. Chi si aggiudicherà il set? Resta con noi per aggiornamenti live e scopri come si evolve questa appassionante partita, dove ogni punto può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Primo servizio vincente del game per Humbert che basta per chiudere, peccato perchè questa volta Sonego aveva avuto qualche ocasione. 40-30 Errore di rovescio di Sonego con il lungolinea che è largo di pochissimo, peccatio. Seconda, attenzione. 30-30 Bellissima risposta di Sonego che manda in difficoltà Humbert!! Errore del francese, occhio. 30-15 Errore gravissimo, forse più dei precedenti per Humbert! Smash a rete da due passi. 30-0 Il nastro aiuta Humbert che può colpire col dritto e chiudere il punto. 15-0 Errore grave di Sonego in manovra: l’italiano arriva scarico e il dritto si ferma a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 3-4, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: zero palle break, il servizio è padrone del set!

2 italiani in campo oggi agli ottavi del #LexusEastbourneOpen: alle 12 Lorenzo #Sonego sfida Ugo Humbert in una partita equilibrata. Diretta tv Sky Sport. Non prima delle 14 invece, Mattia #Bellucci

