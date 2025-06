LIVE Sonego-Humbert 2-3 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | regna l’equilibrio in questo inizio match!

Segui da vicino l’emozionante match tra Sonego e Humbert all’ATP di Eastbourne 2025, dove il duello è equilibrato e ricco di suspense. Tra scambi intensi e colpi decisive, ogni punto si rivela cruciale in questo avvincente confronto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante di questa sfida all’insegna del tennis di alto livello. La partita promette sorprese fino all’ultimo punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il nastro aiuta Humbert che può colpire col dritto e chiudere il punto. 15-0 Errore grave di Sonego in manovra: l’italiano arriva scarico e il dritto si ferma a rete. Seconda palla per Humbert. 3-3 Altra prima e altro punto per l’azzurro! 40-0 Grande prima al corpo di Sonego! Humbert non è abbastanza veloce nello spostarsi. 30-0 Altra discesa a rete di Humbert ed altro errore di volée per il francese! Altra seconda palla per l’azzurro. 15-0 Bravissimo l’italiano che continua ad essere attento alle risposte profonde di Humbert! Seconda palla per Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it