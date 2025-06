LIVE Sonego-Humbert 1-2 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | inizio positivo per l’azzurro ma il francese resiste!

Il match tra Sonego e Humbert ad Eastbourne 2025 promette emozioni intense: l'azzurro apre con forza, ma il francese non molla. La tensione cresce di punto in bianco, il pubblico è in trepidazione. Chi prevarrà tra le potenti battute e i colpi strategici? In questa sfida avvincente, ogni punto conta e il risultato ancora si mantiene incerto. Rimanete con noi per scoprire come si concluderà questa battaglia sul campo.

15-15 La risposta aggressiva di Humbert mette in difficoltĂ Sonego: il rovescio lungolinea non supera la rete. Seconda palla per l'azzurro. 15-0 Grandissima prima vincente esterna di Sonego! 1-2 Arriva anche il secondo ace di fila: Humbert resiste e si porta in vantaggio. A-40 Primo ace di Humbert, peccato. 40-40 Altro errore di Humbert, questa volta con il rovescio: per Sonego è il momento di approfittarne. A-40 Altra grande prima di servizio per il francese. 40-40 Altro errore di Humbert che spara fuori il dritto in uscita dal servizio: game ai vantaggi per la seconda volta per Humbert.

LIVE Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: test interessante contro il francese - Benvenuti alla nostra diretta live dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert, uno scontro atteso agli ottavi di Eastbourne 2025.

