LIVE Italia-Polonia Nations League volley 2025 in DIRETTA | tornano Lavia e Michieletto contro i campioni d’Europa

Benvenuti alla diretta live della sfida tra Italia e Polonia, due delle più forti nazionali di volley nel mondo, nella Nations League 2025. In un’atmosfera carica di tensione e passione, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano i campioni d’Europa, determinati a conquistare punti preziosi. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e tutte le immagini di questa battaglia epica che promette spettacolo fino all’ultimo punto!

DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per la quinta giornata di volley Nations League 2025 tra Italia e Polonia. Nella splendida cornice della Now Arena di Hoffman Estates (Illinois, Stati Uniti d'America) gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfidano i campioni d'Europa e leader della classifica provvisoria della manifestazione. Dopo la prima tranche di incontri disputati a Quebec City gli azzurri si spostano negli USA per la seconda serie di sfide che scremeranno la classifica. De Giorgi ritrova ben 5 affezionati come Lavia, Michieletto, Balaso, Galassi e Sbertoli, tutti assenti nella week 1.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Federazione Italiana Pallavolo Mancano poco più di 48 ore alla prima sfida della seconda week di Volleyball Nations League. Gli azzurri, infatti, giunti ieri sera a Chicago dopo aver lasciato il Cana Vai su Facebook

VNL: l'Italia domani in campo contro la Polonia - 30 italiana) Gianluca Galassi che De Giorgi in occasione della seconda week ha voluo nell'elenco dei 14 convocati ... Si legge su corrieredellosport.it

