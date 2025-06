LIVE Italia-Polonia 3-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | Rychlicki entra e cambia la partita! Vittoria di peso per gli azzurri

Una notte emozionante di volley tra Italia e Polonia nel Nations League 2025, con un finale da brivido: Rychlicki entra e cambia le sorti del match, regalando una vittoria di peso agli azzurri. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e rivivete ogni punto di questa sfida avvincente!

21:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:59 In classifica generale l'Italia sale momentaneamente al terzo posto con 10 punti in attesa di Brasile-Canada. Polonia al comando a quota 13 dinanzi alla Slovenia (11). 21:58 Sotto 2-1 gli azzurri hanno cambiato marcia supportati dallo straordinario ingresso in campo di un sontuoso Rychlicki. Gran prova di capitan Giannelli, bene Galassi e Gargiulo, a fasi alterne Michieletto e Romanò.

