LIVE Italia-Polonia 2-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | 6-3 Azzurri avanti nel set decisivo

L'attesa è finita: Italia e Polonia si sfidano in un emozionante match di Nations League 2025, con il punteggio in equilibrio e ogni set combattuto al massimo. I tifosi sono col fiato sospeso mentre i protagonisti si confrontano in assoli mozzafiato, scambi intensi e colpi da urlo. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni emozione di questa partita che promette spettacolo fino all’ultimo punto!

9-7 Ancora il primo tempo di Novak. 9-6 Giannelli ad una mano per Michieletto! 8-6 Peccato. Il muro polacco cancella il contrattacco di Michieletto. 8-5 Primo tempo ben giocato da Gargiulo. 7-5 Diagonale perfetta di Sasak. 7-4 Ed arriva il quarto punto di seconda di Giannelli. Che fenomeno. 6-4 Primo tempo vincente di Novak. 6-3 SI! Contrattacco regale di Rychlicki. Timeout Grbic. 5-3 Col brivido Bottolo piazza il block out risolutore. 4-3 Semeniuk a bersaglio senza muro. 4-2 Pipe debordante di Michieletto. 3-2 Freeball trasformata da Szalpuk. 3-1 Primo tempo perfetto di Gargiulo.

