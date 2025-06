LIVE Italia-Polonia 1-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | tante imperfezioni degli azzurri

Il volley tra Italia e Polonia si infiamma nella Nations League 2025: un match ricco di emozioni, imperfezioni e sorprese. Gli azzurri affrontano una sfida intensa, con momenti di grande energia e altrettanti di tensione. La partita si dipana tra colpi vincenti e errori, regalando agli appassionati un spettacolo coinvolgente. Resta aggiornato per seguire ogni punto e vivere in diretta questa emozionante battaglia sul campo.

21-25 Terzo set Polonia. Ancora una volta la diagonale di Michieletto pecca in lunghezza. Italia sotto 2-1. 21-24 Ed invece Semeniuk non perdona. Tre set point Polonia. 21-23 Noooo.Che occasione. Scappa via la diagonale di Michieletto dopo una gran difesa azzurra. 21-22 Ancora punto sull'asse Giannelli-Galassi. 20-22 Lunghissima la battuta del subentrato Porro. 20-21 Giannelli si rifugia nel primo tempo di Galassi. 19-21 Non riusciamo più a mettere a terra una palla. Contrattacco vincente di Novak. 19-20 Altro errore di Romanò, rincuorato dai compagni di squadra.

