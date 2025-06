LIVE Italia-Polonia 1-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | i polacchi si aggiudicano il secondo set

Il grande spettacolo della Volleyball Nations League 2025 tra Italia e Polonia prosegue con emozioni travolgenti e scambi mozzafiato. I polacchi conquistano il secondo set, portando la partita su un livello ancora piĂą avvincente.

23-25 Secondo set Polonia. Tocco beffardo di Sasak. Un set pari. 23-24 Primo tempo di Galassi. Timeout Grbic. 22-24 Diagonale vincente di Semeniuk. Due set point Polonia. 22-23 Lungo il servizio dello stesso numero 12 polacco. 21-23 Muro di Szalpuk che disinnesca il contrattacco di Romanò. 21-22 Out la battuta di Sasak. 20-22 Szalpuk risponde con la stessa moneta. 20-21 Diagonale solida di Romanò. 19-21 Grazie al challenge la Polonia torna sul +2. 19-20 Block out di Michieletto. 18-20 Stavolta il contrattacco della Polonia è imprendibile. Timeout De Giorgi.

Benvenuti alla grande sfida di volley tra Italia e Polonia, un vero spettacolo che promette emozioni intense e colpi di scena! Siamo pronti a seguirla in diretta dalla splendida Now Arena di Hoffman Estates, dove gli azzurri di De Giorgi si confrontano con i campioni d'Europa, alzano l'asticella e cercano di conquistare punti preziosi per la classifica.

