Litigavano spesso Aurora morta a 24 anni le foto cancellate e le telefonate | cosa non torna

Le indagini sulla tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni, sono avvolte da molte domande senza risposta. Le recenti rivelazioni sui frequenti litigi, le foto cancellate e le telefonate misteriose alimentano il giallo di un incidente che potrebbe avere origini diverse. I genitori, sconvolti e pieni di dolore, cercano disperatamente di scoprire cosa si nasconda dietro questa drammatica perdita. I loro sospetti non fanno che aumentare il mistero...

Sono ore di angoscia per i genitori di Aurora Maniscalco, la hostess morta a Vienna dopo la caduta da un balcone. I genitori hanno raggiunto la capitale austriaca dopo essere stati contattati dall’ambasciata italiana. Aurora, 24 anni, si sarebbe trovata in casa insieme al fidanzato palermitano di 27 anni, quando è precipitata dal terzo piano. Alcuni parenti della ragazza raccontano di una relazione tormentata. «I genitori di Aurora non hanno più lacrime, sono disperati e chiedono aiuto. A Vienna sono completamente soli. A fare da tramite tra loro e i medici e gli inquirenti finora è stato un parente che vive in Sudafrica e in questi giorni era a Palermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Litigavano spesso”. Aurora morta a 24 anni, le foto cancellate e le telefonate: cosa non torna

In questa notizia si parla di: aurora - anni - morta - litigavano

Aurora Tila morta a 13 anni giù dal balcone, gli ultimi messaggi dell'ex fidanzatino: «Ci metto poco a demolirti». Contestato anche lo stalking - Una tragedia che scuote la comunità , con dettagli inquietanti emergono dalle ultime comunicazioni dell'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a soli 13 anni.

Translate postI parenti della ragazza respingono la tesi che era depressa ma confermano che la giovane hostess e il fidanzato litigavano spesso Vai su X

Precipita da un palazzo e muore a Vienna, sospetti sul compagno Potrebbe non essere stata un incidente e nemmeno un suicidio la morte di Aurora... Vai su Facebook

Vienna, Aurora Maniscalco morta a 24 anni: hostess precipita dal balcone Non è un incidente; Morta Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana precipitata da un palazzo a Vienna; La zia della hostess morta a Vienna: “Il suo fidanzato non ha avvertito i genitori di mia nipote”.

Aurora Maniscalco morta a 24 anni a Vienna: dalla foto profilo WhatsApp cancellata ai dubbi sul suicidio. «Troppi lati oscuri», cosa non torna - Sono ore di angoscia per i genitori di Aurora Maniscalco, la hostess morta a Vienna dopo la caduta da un balcone. Come scrive msn.com

Aurora Maniscalco, la zia della hostess morta a Vienna: «Mia nipote era morta sull'asfalto e il fidanzato non ci ha detto nulla» - Aurora Maniscalco, 24 anni, era originaria di Palermo e da tre anni viveva in Austria, dove lavorava come hostess. Segnala msn.com