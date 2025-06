Liti furibonde con la ex compagna davanti al figlio di un anno | brianzolo ammonito dal questore

Una scena che ha scioccato la comunità brianzola: un giovane di Barlassina coinvolto in violente liti con la ex compagna, mettendo a rischio anche il loro bambino di un anno. La polizia, intervenuta, ha preso provvedimenti per tutelare la piccola e rafforzare il senso di sicurezza. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari e sulle misure di prevenzione. La tutela dei minori deve restare prioritaria in ogni situazione.

Un 23enne di Barlassina (Monza e Brianza) che, secondo gli accertamenti della polizia aveva assunto atteggiamenti aggressivi e impulsivi nei confronti dell'ex compagna residente nel Comasco, coinvolgendo nei litigi anche il figlio di appena un anno, ha ricevuto un provvedimento di ammonimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Liti furibonde con la ex compagna davanti al figlio di un anno: brianzolo ammonito dal questore

