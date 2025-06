Liti e e sfuriate in sala operatoria | Ecco perché la tensione cresce sbagliato speculare

Le tensioni in sala operatoria sono più comuni di quanto si possa immaginare, e un recente video circolato sui media evidenzia come anche i professionisti possano trovarsi in situazioni di stress estremo. Tuttavia, è importante non cadere nella trappola di una narrativa sensazionalistica che mira a demonizzare tutto il personale sanitario. Per comprendere davvero cosa succede dietro le quinte, bisogna analizzare ogni elemento con attenzione e rispetto.

(Adnkronos) – Un video rubato in sala operatoria – uscito sui media – con gli insulti di un chirurgo alla sua assistente, come accaduto al Policlinico Tor Vergata di Roma, "è una pessima strumentalizzazione e una speculazione di un qualcosa – senza giustificare toni e parole – che però accade spesso durante un'operazione.

