Lite in strada aggredito con una bottiglia Denunciata 17enne per lesioni aggravate

Una serata movimentata in centro: un giovane di 17 anni è stato denunciato per lesioni aggravate dopo aver aggredito un'altra persona con una bottiglia. L'episodio, avvenuto lunedì sera, si aggiunge a recenti tensioni che scuotono la città. Il sindaco commenta: «Fatti circoscritti, ma preoccupano». La sicurezza urbana resta al centro del dibattito, con la speranza di riportare tranquillità e rispetto nelle strade.

IL CASO. L’episodio lunedì 21 giugno alle 22.30 in centro. Qualche giorno fa un’altra rissa. Il sindaco: «Grave ma fatti circoscritti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lite in strada, aggredito con una bottiglia. Denunciata 17enne per lesioni aggravate

