L' Italvolley cala il poker | quarta vittoria in Nations League battuta la Polonia al tie break

L'Italvolley scrive un’altra pagina di successi nella Nations League, conquistando la quarta vittoria grazie a un emozionante tie-break contro la Polonia. A Chicago, gli Azzurri iniziano alla grande la seconda settimana, ritrovando Michieletto e Lavia, anche se l’energia e determinazione sono necessarie per chiudere il match, lasciando il pubblico entusiasta e ricco di speranze per il prosieguo del torneo.

A Chicago parte bene la seconda settimana di VNL per gli Azzurri, che hanno ritrovato Michieletto e Lavia, faticando però non poco a chiudere il match.

