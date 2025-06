L’Italia vista dall’Ance | prima la casa | Serve un piano per garantire alloggi

L’Italia ha bisogno di una svolta concreta e duratura nel settore abitativo. Dopo anni di emergenze e interventi temporanei, è arrivato il momento di puntare su strategie innovative e strutturali che garantiscano un futuro stabile alle famiglie e alle città. Solo con un piano ambizioso e investimenti mirati possiamo ridisegnare il nostro paesaggio urbano e migliorare la qualità della vita di tutti. È questa la sfida che ci attende.

di Antonio Troise ROMA È tempo di archiviare definitivamente la lunga stagione dei tagli e degli interventi emergenziali. Occorre invece puntare su misure strutturali, capaci di offrire una vera prospettiva al Paese. Serve un piano per la riqualificazione energetica, una legge per la rigenerazione urbana da approvare entro un anno e un grande piano casa con un investimento di 15 miliardi di euro. Con una visione a tutto campo, Federica Brancaccio – presidente dell' Ance – ha presentato all'assemblea nazionale dell'associazione, tenutasi all'auditorium di via della Conciliazione a Roma, la sua relazione alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali e di numerosi imprenditori.