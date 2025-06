L’Italia quasi al completo sfida la Polonia sperimentale nella prima sfida della seconda settimana di VNL 2025

L'Italia si prepara ad affrontare una Polonia che potrebbe essere una formazione sperimentale, priva di alcuni dei suoi campioni più illustri. La sfida della seconda settimana di VNL 2025 promette emozioni e sorprese, mentre Nikola Grbic e i nostri giocatori sono pronti a dare tutto sul campo. Ma quale sarà davvero la forza polacca senza le stelle? Scopriamolo insieme in questa entusiasmante gara.

È la Polonia B o Polonia sperimentale quella che si prepara ad affrontare la settimana statunitense di VNL 2025. Wilfredo León, Aleksander Sliwka, Tomasz Fornal, Lukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Norbert Huber, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz, Grzegorz Lomacz, Pawel Zatorski: nessuno di queste autentiche star del volley polacco e mondiale sarà in campo a partire dalla sfida contro l'Italia. Nikola Grbic ha fatto la scelta di dare spazio ad un gruppo di giocatori che non necessariamente fanno della gioventù la loro caratteristica e che hanno in Kamil Semeniuk, giocatore specializzato in Champions League, campione d'Europa in carica sia per Club che per Nazionali, il loro faro.