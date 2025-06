L’Italia nella morsa del caldo

L’Italia si trova stretta nella morsa del caldo, con temperature che saliranno fino a 5 gradi sopra la media in molte città tra oggi e domani. È il momento di prepararsi a vivere giornate roventi e di adottare le giuste precauzioni per affrontare questa ondata di calore. Scopriamo insieme come proteggersi e restare freschi durante questi giorni torridi.

Tra oggi e domani le temperature in molte città italiane saranno roventi anche di 5 gradi sopra la media. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’Italia nella morsa del caldo

In questa notizia si parla di: italia - morsa - caldo - temperature

Italia nella morsa del caldo: temperature record e bollino rosso in diverse regioni - L’Italia si trova immersa nella morsa di un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature record e allarmi bollino rosso in molte regioni.

Italia nella morsa del caldo africano! Domenica 15 giugno toccheremo i 40°C in Sicilia e Sardegna, ma attenzione: in serata è in arrivo una forte perturbazione al Nord con rischio di temporali violenti, vento e grandine. ? Lunedì il maltempo si estenderà al Vai su Facebook

Translate postUna vasta ondata di calore sta colpendo il Midwest e la costa orientale degli Stati Uniti: milioni di persone esposte a temperature oltre i 40°C, blackout, tempeste mortali e dichiarazioni di emergenza in oltre 30 contee Vai su X

Ondata di calore in Italia: picchi oltre i 40°C, Ferrara la più calda; Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Meteo - Italia nella morsa del caldo africano nei prossimi giorni, ma con possibili temporali in vista: i dettagli.

Italia nella morsa del caldo: picchi oltre i 40°C, allerta incendi in Sardegna, Ferrara la più calda - Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno attesi i picchi più alti: Ferrara e la Sardegna tra le aree più calde, Torino vola verso ... Scrive msn.com

Nella morsa del caldo: "Dieci giorni da record". Ecco come superarli - Città e provincia primeggeranno con temperature fino a 40- Lo riporta msn.com