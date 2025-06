L’Italia e la sua reputazione Bergamo tra i primi posti della ricerca di Intesa e Italiadecide

L’Italia si conferma ai vertici della reputazione internazionale, con Bergamo che emerge tra le città più apprezzate, come evidenziato dalla recente ricerca “L’Italia e la sua reputazione – Le Città”. Presentata a Roma presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, questa analisi innovativa di italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo svela come le città italiane plasmino l’immagine del Paese. Scopriamo insieme come il valore sociale percepito possa diventare una leva strategica per il futuro dell’Italia.

È stata presentata mercoledì 25 giugno a Roma all' Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani la ricerca " L'Italia e la sua reputazione – Le Città", realizzata da italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che analizza come le città italiane contribuiscano alla reputazione del Paese seguendo un approccio originale nelle finalità e nella metodologia. L'obiettivo è misurare il valore sociale percepito delle città, come leva per attrattività economica, turistica e culturale. Lo studio rientra in un progetto pluriennale sulla reputazione internazionale dell'Italia in settori di particolare rilevanza per la sua competitività come l'università, il turismo e la giustizia civile.

