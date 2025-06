L’Italia dovrà triplicare la spesa militare Meloni | Niente sconti sul bilancio E Trump punisce la Spagna | Dazi raddoppiati

L’Italia si prepara a una sfida senza precedenti: triplicare la spesa militare in dieci anni, arrivando a oltre 100 miliardi di euro. Un impegno deciso al vertice NATO de L’Aia, con ripercussioni che cambieranno il bilancio nazionale. Mentre Roma rassicura di non prevedere clausole di salvaguardia, dall’altra parte il mondo si muove con strategie e sanzioni imprevedibili. La domanda è: siamo pronti a questa rivoluzione?

Triplicare la spesa militare in dieci anni, portandola da 35 a 100 miliardi di euro. È il conto che l’Italia dovrà pagare dopo l’impegno preso al vertice NATO de L’Aia, dove i Paesi alleati hanno concordato di destinare il 5% del Pil alla difesa entro il 2035. Una cifra mastodontica, che richiederà 6-7 miliardi in più ogni anno, superando persino i fondi per l’istruzione. E mentre Roma conferma: “Niente clausola di salvaguardia”, Donald Trump lancia un ultimatum alla Spagna: “Pagherà dazi doppi”. I numeri del nuovo patto Nato. L’accordo siglato nei Paesi Bassi prevede che il 3,5% del Pil sia dedicato alle spese militari dirette, mentre l’1,5% andrà a sicurezza nazionale, cyberdifesa e infrastrutture critiche (dalle centrali elettriche alle reti satellitari). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’Italia dovrà triplicare la spesa militare. Meloni: “Niente sconti sul bilancio”. E Trump punisce la Spagna: “Dazi raddoppiati”

