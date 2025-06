L’isola ecologica trova posto alle spalle della chiesetta del Carmine | il rifiuto dei fedeli

Tra il sacro e il profano, Gallipoli si distingue ancora una volta, questa volta con un'ironia che lascia riflettere: l'isola ecologica, collocata dietro la chiesetta del Carmine, ha scatenato le polemiche dei residenti. La posizione insolita di questo spazio dedicato alla raccolta differenziata ha sollevato dubbi e preoccupazioni, tra chi vede nel gesto un atto di rispetto e chi lo considera una mancanza di sensibilitĂ . La questione invita a una riflessione piĂą profonda sul rapporto tra ambiente e valori culturali.

GALLIPOLI – Tra il sacro e il profano questa volta in quel di Gallipoli ci si mette pure un’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti differenziati e posizionata in uno spiazzo per così dire poco “ortodosso”. Si susseguono alcune segnalazioni dei residenti della cittĂ bella che contestano la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it