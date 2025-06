L’Isola dei Famosi ex naufrago sbotta in diretta | Lui è un bugiardo

L’Isola dei Famosi torna a scaldare gli animi con colpi di scena sorprendenti e scontri diretti. Durante la semifinale su Canale 5, l’atmosfera si è fatta incandescente, soprattutto tra Dino e Omar, mentre Mirko Frezza si scaglia contro un ex naufrago, accusandolo di menzogne. La serata si conclude con rivelazioni che tengono tutti col fiato sospeso: cosa succederà ora? Ecco i dettagli di questa incredibile puntata.

L'Isola dei Famosi, tutti contro Dino? Ecco cos'è accaduto in diretta, le parole di Mirko Frezza. L'Isola dei Famosi, questa sera è andata in onda su Canale 5 in prima serata la semifinale del reality show. Nel corso della diretta, Omar e Dino hanno scoperto il provvedimento che ha scelto di prendere l'Isola nei loro confronti. Leggi anche L'Isola dei Famosi, arriva in diretta un provvedimento Ecco cosa è emerso, irrompe dallo studio un ex naufrago. Dino ha provato a difendersi: " Questa non è la vita reale, non confondiamo. Qui noi da 60 giorni non mangiamo, mangiamo pochissimo riso, dormiamo a terra, non abbiamo le nostre famiglie, non possiamo lavarci, non possiamo fare una doccia.