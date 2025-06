L’Iran sospende la cooperazione con l’Aiea

L’Iran prende una decisione storica: il Parlamento ha approvato di sospendere la cooperazione con l’AIEA, accusandola di aver messo a rischio la propria credibilità internazionale. Questa scelta segna un nuovo capitolo nelle tensioni sul dossier nucleare e pone importanti domande sulla futura collaborazione tra Teheran e l’organizzazione internazionale. La sospensione dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran…

Il Parlamento dell’Iran ha approvato la sospensione della cooperazione con l’ Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. «Si è rifiutata di condannare anche solo marginalmente l’ attacco agli impianti nucleari iraniani e ha messo a rischio la propria credibilità internazionale», ha detto il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Di qui la decisione: «L’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran sospenderà la cooperazione fino a quando non sarà garantita la sicurezza degli impianti». Intanto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran è pronta a risolvere le tensioni con Washington sulla base del quadro internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it