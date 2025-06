L' Iran non è l' Iraq Teheran è membro dei BRICS e ha come partner Cina e Russia non è isolato come Baghdad

L'Iran, protagonista emergente nel panorama internazionale, si distingue dall'Iraq non solo per la sua posizione geopolitica ma anche per il suo ruolo strategico tra i membri dei BRICS e partner di Cina e Russia. Mentre una fetta del mondo lo etichetta come "Stato canaglia", la maggioranza riconosce in Teheran un attore chiave regionale e globale, aprendo nuove prospettive di collaborazione e dialogo. Ma cosa significa davvero questa differenza di percezione?

Ma l'Iran non è l'Iraq perché, ad esempio, solo una parte limitata del mondo, con gli USA in testa, lo definisce "Stato canaglia", mentre l'altra parte, che è la maggioranza, lo considera come una Nazione che assolve un ruolo da protagonista in un ambito regionale e con cui è normale intrattenere

