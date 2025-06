L' Iran impicca tre ' spie al servizio di Israele'

In un gesto che scuote le dinamiche di pace e tensione nella regione, l'Iran ha annunciato di aver impiccato tre uomini accusati di spionaggio al servizio di Israele. Questa decisione, presa poco dopo il ritorno di una fragile tregua, evidenzia le complesse sfide e il clima di sospetto che ancora permea il Medio Oriente. La vicenda solleva interrogativi sulla stabilitĂ e i rischi di nuovi scontri tra le due nazioni.

L'Iran ha annunciato oggi di aver impiccato tre uomini ritenuti spie al servizio di Israele, il giorno dopo l'entrata in vigore di una fragile tregua tra la Repubblica islamica e lo Stato ebraico. "Idris Ali, Azad Shojai e Rasoul Ahmad Rasoul, che hanno tentato di importare nel Paese attrezzature per compiere omicidi, sono stati arrestati e processati per cooperazione con il regime sionista. La sentenza è stata eseguita questa mattina e sono stati impiccati", ha dichiarato la magistratura iraniana. Le esecuzioni sono avvenute a Urmia, una cittĂ nel nordovest vicino alla Turchia, hanno specificato le autoritĂ iraniane diffondendo foto dei tre uomini che indossavano le uniformi blu del carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net