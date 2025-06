L’ira di Conte | Governo affossa la sanità tutti i soldi sono per le armi Dati di chi rinuncia alle cure raccapriccianti

La crisi della sanità italiana peggiora giorno dopo giorno, mentre il governo Conte e la maggioranza sembrano preferire investimenti nelle armi piuttosto che nel benessere dei cittadini. Le scelte di spesa sono chiare: più soldi per le frontiere militari, meno per le cure essenziali. È ora di chiedere conto: quanto ancora dobbiamo tollerare un sistema sanitario lasciato in grave difficoltà? La salute non può essere sacrificata sull’altare delle priorità militari.

“Oggi la maggioranza getta la maschera, avete scelto di affossare una proposta sistematica ed organica per salvare una sanità in codice rosso. Ce lo dicono tutti i cittadini, eppure quando c’è da fare slogan Meloni e Schillaci rivendicano dei risultati. Però è acclarato che gli investimenti in sanità come in altri comparti si misurano in percentuale sul Pil, quindi rivendicate il 5% del Pil con grande fierezza sugli armamenti, mentre la percentuale del Pil che dedichiamo alla sanità è un definanziamento progressivo. Voi volete pareggiare gli investimenti in armi con quelli della sanità per continuare a lasciare gli italiani senza cure”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Conte: “Governo affossa la sanità, tutti i soldi sono per le armi. Dati di chi rinuncia alle cure raccapriccianti”

In questa notizia si parla di: sanità - tutti - conte - governo

Sanità, cardiologo Colivicchi: "Ai migliora prestazioni sanitarie in tutti i contesti" - Il cardiologo Colivicchi sottolinea l'importanza dell'intelligenza artificiale nel migliorare le prestazioni sanitarie.

? Il presidente Giuseppe Conte, in un intervento durissimo, smonta punto per punto le politiche del governo Meloni: tasse aumentate ai lavoratori, sbarchi fuori controllo, sanità pubblica sempre più inaccessibile e un crollo verticale nella lotta alla povertà. L’Ital Vai su Facebook

FIATO SUL COLLO SULLA SANITÀ: IL 15 GIUGNO SCENDIAMO IN PIAZZA IN SICILIA Un anno fa esatto a poche ore dalle Europee, per prendere voti, il Governo Meloni si riunì in fretta e furia per far finta di occuparsi di sanità con un decreto. Da allora è aum Vai su X

I 209 miliardi del Recovery Fund usati per spese militari, Conte accusa il Governo: spariti i soldi di scuola e sanità. Parte petizione Avs; Contro la malasanità, Giuseppe Conte guida il corteo a Palermo: Basta scandali e inefficienze; Meloni alla prova della Camera. Schlein all’attacco sulla sanità, Conte sul riarmo.