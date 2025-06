Lione retrocesso la Roma ne approfitta? Mikautadze torna di moda

Giornata di grande tumulto nel mondo del calcio, tra colpi di scena e polemiche. La Roma sorride grazie a Mikautadze, mentre il Lione vede sfumare le speranze in Ligue 1, retrocedendo per irregolarità finanziarie. È un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio europeo, lasciando intravedere nuove opportunità e sfide da affrontare nei prossimi mesi. Ma quali saranno le conseguenze di questi eventi? La risposta si nasconde ancora nelle evoluzioni di questa intensa stagione.

Una giornata estremamente intensa quella di ieri in casa Roma, fatta di notizie di calciomercato che si intrecciano tra le idee in entrata ( sale la candidatura di Chiesa ) e le necessarie uscite (Angelino e N'Dicka gli osservati speciali). Anche fuori dai confini nazionali però è successo molto, ed una novità clamorosa ha scosso il calcio francese: Lione retrocesso in Ligue 2 per irregolarità finanziarie, e la sensazione ad oggi è che un eventuale ricorso non sortirebbe alcun effetto. I media francesi parlano di un debito di oltre 500 milioni, una cifra mastodontica che ha portato a tale epilogo, per una delle società più conosciute ed importanti di Francia.