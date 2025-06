Lione retrocesso in Ligue 2 | i colpi più interessanti per le italiane ci sono dei veri talenti

Il Lione, storico club francese, ha subito un clamoroso retrocesso in Ligue 2 a causa di problemi finanziari e prestazioni deludenti. Questa situazione apre scenari interessanti, con le italiane pronte a puntare sui talenti emergenti e sui gioielli che potrebbero cambiare maglia. Tra i colpi più intriganti si profilano opportunità uniche per rinforzare le rose e scovare stelle nascenti. La corsa ai pezzi pregiati è ormai aperta, e le trattative sono destinate a rivoluzionare il panorama calcistico europeo.

Il club transalpino è finito in seconda divisione: retrocessione per troppi debili ed ora le italiane sono pronte ad andare all'assalto dei suoi gioielli. Come un fulmine a ciel sereno. La notizia si è propagata dalla Francia al mondo intero, anche perché trattasi di una di quelle situazioni che possono anche cambiare il mercato. Il Lione, storico club transalpino, è stato retrocesso in Ligue 2 d'ufficio. Sul campo, dopo una stagione travagliata, la squadra era riuscita a raggiungere la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League.

Clamoroso in Francia, dove il #Lione è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2 per aver accumulato 175 milioni di debiti: a John Textor, che avrà sette giorni per presentare ricorso, cessioni e rientri non sono bastati

Lione retrocesso in Ligue 2, tutta la città in rivolta contro Textor: "Deve sparire" - Il 24 giugno 2025 è una data triste nella storia dell'Olympique Lione.

Il Lione, una delle squadre di calcio francesi più vincenti, è stato retrocesso a tavolino per problemi economici - La squadra di calcio francese maschile del Lione è stata retrocessa a tavolino in Ligue 2, la Serie B francese, a causa di gravi problemi economici e finanziari.