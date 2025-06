Lione in Ligue 2 due leggende del club contro Textor

L’Olympique Lione, un tempo gigante del calcio francese, affonda in Ligue 2 a causa di questioni amministrative. La notizia ha scosso i tifosi e ha acceso il dibattito tra le leggende del club: Jean-Michel Aulas e Sidney Govou. Due figure che, con passione e orgoglio, si oppongono con forza alla gestione della proprietà Textor, chiedendo giustizia e rispetto per la storia del club. Un capitolo controverso che potrebbe cambiare le sorti del club e del suo futuro.

Lione retrocesso in Ligue 2: l'ex presidente Aulas e l'ex attaccante Sidney Govou all'attacco della proprietà Textor L'Olympique Lione è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 per motivi amministrativi, una decisione che ha scatenato forti reazioni da parte di due figure simbolo del club: Jean-Michel Aulas, storico presidente, e Sidney Govou, ex attaccante.

Lione retrocesso in Ligue 2 per eccesso di debiti. Il cowboy Textor esce sconfitto, Al Khelaifi starà ridendo - L’Olympique Lione si trova ora in Ligue 2, una retrocessione confermata dalla Dncg a causa di gravi problemi finanziari.

La decisione della DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) dello scorso novembre è stata confermata: decretata la retrocessione amministrativa a titolo cautelativo in Ligue 2 del Lione. l proprietario John Textor non è riuscito a convincere l'orga Vai su Facebook

Debiti per 175 milioni: ecco perché il Lione è stato retrocesso in Ligue 2; Lione retrocesso in Ligue 2 per eccesso di debiti. Il cowboy Textor esce sconfitto, Al Khelaifi starà ridendo; Clamoroso in Francia! Il Lione di Paulo Fonseca retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari, il club potrà fare ricorso.

Lione in Ligue 2, ora il mercato chiama: da Tessmann a Fofana e Mikautadze, tutte le occasioni - Il Lione è ufficialmente retrocesso in Ligue 2, la seconda divisione francese, a causa dei debiti che fino a qualche mese fa superavano i 500 milioni di euro e che. Lo riporta msn.com

Il Lione è retrocesso in Ligue 2: conti in rosso e 500 milioni di debiti - L`ufficialità è arrivata nella serata di martedì 24 giugno, le cause ... msn.com scrive