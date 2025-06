L’Inter si qualifica se | tutte le combinazioni per il passaggio del turno

L’Inter si gioca tutto nella sfida contro il River Plate, determinata a conquistare un passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Con una vittoria, i nerazzurri potranno qualificarsi, ma quali combinazioni di risultati garantiscono il passaggio? Analizziamo insieme le possibili strade per la squadra di Inzaghi, tra sogni e obiettivi concreti, perché il futuro dei nerazzurri dipende anche da questi numeri. Le chance sono ancora vive e…

Con quali combinazioni l’Inter si qualificherebbe agli ottavi di finale del Mondiale per Club? Di seguito i criteri e i risultati di cui tenere conto. LA SITUAZIONE – L’Inter, dopo aver superato l’Urawa Reds con il punteggio di 2-1, si presenta all’ultima sfida del Gruppo E al Mondiale per Club contro il River Plate. I nerazzurri sanno di dover ottenere una vittoria per poter arrivare al primo posto nel girone, ma quali risultati sono necessari (tenendo anche conto della sfida tra Monterrey e Urawa Reds) per il passaggio del turno da secondi? La situazione può essere così descritta. INTER AGLI OTTAVI DEL MONDIALE PER CLUB: I RISULTATI NECESSARI. 🔗 Leggi su Inter-news.it