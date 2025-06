L'Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club | cos'è successo al centrocampista

L'Inter deve fare i conti con un'assenza pesante: Hakan Calhanoglu si è infortunato durante il ritiro al Mondiale per Club e salterà la sfida cruciale contro il River Plate. La squadra dovrà ora trovare voglia e forza per superare questa difficile perdita, cercando nuove soluzioni a centrocampo. Scopriamo insieme come l'Inter affronterà questa sfida e quali alternative ha a disposizione per questa importante partita.

Hakan Calhanoglu si è infortunato durante il ritiro dell'Inter al Mondiale per Club a poche ora dalla sfida decisiva col River Plate. Il centrocampista turco salterà la partita con gli argentini.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Translate postInter, Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra. Vai su X

L’Inter è impegnata nel Mondiale per Club e sulla questione Calhanoglu. Il centrocampista turco ha un'offerta importante dalla Turchia, sponda Galatasaray. Marotta ha già il sostituto pronto: Nicolò Rovella della Lazio, clausola da 50 milioni. Il nodo da scioglie Vai su Facebook

