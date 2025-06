L’Inter lavora sotto traccia per Rovella | è lui il dopo-Calhanoglu

L’Inter lavora sotto traccia per Rovella, puntando a rinforzare il centrocampo e prepararsi al dopo Calhanoglu. Secondo Il Messaggero, i nerazzurri hanno già sondato il terreno con la Lazio, pronti a offrire 40 milioni di euro. Una mossa strategica che potrebbe decollare solo dopo la cessione di Hakan Calhanoglu, aprendo così nuove prospettive per il futuro della squadra.

L'Inter guarda al futuro del proprio centrocampo e avrebbe messo nel mirino Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri avrebbero già sondato il terreno con la Lazio tramite gli agenti del giocatore, facendo trapelare la disponibilità a presentare un'offerta da 40 milioni di euro. Una cifra che potrebbe diventare ufficiale solo dopo la definizione della cessione di Hakan Calhanoglu, condizione necessaria per finanziare l'operazione. Per ora, si tratta di un interesse ufficioso, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Dalla Lazio, però, il presidente Claudio Lotito alza subito il muro: per lasciare partire Rovella, servirebbero almeno 50 milioni di euro, una valutazione che conferma quanto il centrocampista sia considerato centrale nel progetto biancoceleste.