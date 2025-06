L’intelligenza artificiale rivoluziona lo scouting calcistico Marca

l'intelligenza artificiale rivoluziona lo scouting calcistico, portando un approccio più preciso, rapido e accessibile alla scoperta dei talenti. Cuju, l’app innovativa, utilizza tecnologie avanzate per analizzare le prestazioni dei giovani calciatori attraverso semplici esercizi registrati con lo smartphone, confrontandoli con migliaia di profili globali. Questo metodo rivoluzionario sta trasformando il modo in cui i talenti vengono scoperti e valutati, aprendo nuove frontiere nello scouting calcistico.

La tecnologia e il calcio stanno ufficialmente giocando nella stessa squadra. Cuju è un’app innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale e la tecnologia mobile per valutare giovani calciatori in modo oggettivo e accessibile. Attraverso esercizi registrati con lo smartphone, la piattaforma analizza velocità, tecnica e forma fisica, confrontando le prestazioni con migliaia di profili in tutto il mondo. Questo metodo rivoluziona lo scouting calcistico, offrendo opportunità a talenti altrimenti difficili da scoprire. Nonostante i vantaggi, restano dubbi sull’efficacia dell’Ia nel sostituire completamente l’occhio umano, indispensabile per valutare aspetti come carattere e adattabilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it