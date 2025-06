L’intelligence statunitense contraddice Trump | I siti nucleari iraniani non sono stati annientati

L’intelligence statunitense smentisce le aspettative di Donald Trump: i siti nucleari iraniani non sono stati distrutti. Secondo una valutazione riservata, gli attacchi militari dello scorso fine settimana hanno probabilmente solo ritardato di qualche mese il progresso del programma nucleare iraniano, senza eliminarlo definitivamente. Questo scenario apre nuovi interrogativi sulla reale efficacia delle operazioni e sulle future strategie in Medio Oriente. La situazione rimane quindi complessa e in evoluzione.

Secondo una prima valutazione dell’ intelligence statunitense, tracsritta da sette persone informate sui fatti, gli attacchi militari statunitensi contro i tre siti nucleari iraniani lo scorso fine settimana non hanno distrutto i componenti principali del programma nucleare dell’Iran e probabilmente ne hanno solo ritardato l’attuazione di mesi. La valutazione, mai resa nota in precedenza, è stata elaborata dalla Defense Intelligence Agency, il braccio operativo del Pentagono per l’intelligence. Si basa su una valutazione dei danni sui siti iraniani condotta dal Comando Centrale degli Stati Uniti in seguito agli attacchi statunitensi, ha affermato una delle fonti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’intelligence statunitense contraddice Trump: “I siti nucleari iraniani non sono stati annientati”

